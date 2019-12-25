Боррель: РФ придется продавать нефть со скидкой из-за разрыва с ЕС

Дипломат признал, что ЕС не всемогущи в вопросе энергетики и глобальных рынков.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель надеется на то, что российской стороне придется продавать нефть со скидкой из-за разрыва связей со странами ЕС. Такое заявление иностранец сделал во время прибытия на второй день саммита в Брюсселе перед местными журналистами. Боррель признал тот факт, что Евросоюз не может запретить не входящим в европейское сообщество государствам покупать нефть из РФ. Однако власти рассчитывают на то, что из-за поиска новых клиентов Москва будет предлагать свои ресурсы со скидками.

Мы не можем предотвратить, чтобы Россия продавала свою нефть кому-то еще, мы не настолько могущественны. Но мы самый важный клиент России. Ей придется искать новых и разумеется снижать цены. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель: ЕС нужно договориться с Россией, чтобы вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы.

Фото и видео: European Commission