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Пател: Вашингтон не уведомлял Багдад заранее о планах ударов по Ираку и Сирии

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По его словам, Ирак проинформировали об этом сразу после нанесения ударов.

Вашингтон не уведомлял Багдад заранее о планах ударов по Ираку и Сирии. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Пател прокомментировал ответ США на обстрел американских сил в Иордании. Он подчеркнул, что заблаговременного уведомления со стороны Вашингтона не было, а Ирак проинформировали об этом сразу после нанесения ударов.

Ранее Пател заявил, что в США надеются на продвижение процесса по вступлению Швеции в НАТО.

Видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: ведант пател, ирак, сирия, сша, удары
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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