Пател: Вашингтон не уведомлял Багдад заранее о планах ударов по Ираку и Сирии

По его словам, Ирак проинформировали об этом сразу после нанесения ударов.

Вашингтон не уведомлял Багдад заранее о планах ударов по Ираку и Сирии. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Пател прокомментировал ответ США на обстрел американских сил в Иордании. Он подчеркнул, что заблаговременного уведомления со стороны Вашингтона не было, а Ирак проинформировали об этом сразу после нанесения ударов.

Ранее Пател заявил, что в США надеются на продвижение процесса по вступлению Швеции в НАТО.

Видео: YouTube / U.S. Department of State