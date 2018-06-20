Порт "Морской фасад" увеличит пассажиропоток в 2019 году

О планах пассажирского порта рассказал глава "Морского фасада".

В навигационный сезон "Морской фасад" готовится принять 262 судно. Данное количество на 8 объектов меньше, чем было пропущено в 2018 году. Представители организации заявили, что на лайнерах и катерах прибудут 625 тысяч пассажиров. Таким образом, количество людей, выбравших морской путь посещения Санкт-Петербурга увеличился на две тысячи. Об этом заявил глава порта Вадим Каширин.

Специалист заявил, что в мире появилась тенденция на уменьшение судозаходности взамен на увеличение количества принимаемых пассажиров на одном рейсе. Отметим, что руководитель "Морского фасада" рассказал, что от инициативы по созданию собственного круизно-пароходного оператора никто не отказывается, но в ближайших планах данного проекта нет.

Вадим Каширин заметил, что найти судно моложе 15 лет сотрудникам не удалось. Строительство нового займет не менее трех лет. На данный момент ведутся переговоры с иностранцами: эстонцами и греками.

Ранее Piter.tv писал о том, что сезон навигации маломерных судов в Ленобласти стартует 26 апреля.

Фото: Piter.tv