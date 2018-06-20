  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Сезон навигации маломерных судов в Ленобласти стартует 26 апреля
Сегодня, 15:09
143
KaterinaKono13

Сезон навигации маломерных судов в Ленобласти стартует 26 апреля

0 0

Данному решению благоволила устойчивая теплая погода на протяжении продолжительного времени, а также таяние последних льдин. 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отдал письменное распоряжение о начале навигационного сезона для маломерных судов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Так, старт навигационного сезона в Ленобласти запланирован уже на завтрашний день, 26 апреля. Данному решению благоволила устойчивая теплая погода на протяжении продолжительного времени, а также таяние последних льдин. 

Отметим, что главам администраций муниципальных образований области рекомендовали подготовить необходимые условия для эксплуатации населением маломерных судов.

Фото: http://lenobl.ru

Теги: навигационный сезон, новости выборга, новости выборгского района, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

Оставить комментарий