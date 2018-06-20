Сезон навигации маломерных судов в Ленобласти стартует 26 апреля

Данному решению благоволила устойчивая теплая погода на протяжении продолжительного времени, а также таяние последних льдин.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отдал письменное распоряжение о начале навигационного сезона для маломерных судов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Так, старт навигационного сезона в Ленобласти запланирован уже на завтрашний день, 26 апреля. Данному решению благоволила устойчивая теплая погода на протяжении продолжительного времени, а также таяние последних льдин.

Отметим, что главам администраций муниципальных образований области рекомендовали подготовить необходимые условия для эксплуатации населением маломерных судов.

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