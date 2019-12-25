Итоги прошедшего навигационного сезона подвели в Петербурге

Растущая востребованность коротких водных маршрутов – переправ – стала одним из основных трендов минувшей навигационной кампании.

Группа компаний "Астра Марин" подвела итоги завершившегося сезона регулярных водных прогулок и экскурсионных туров на теплоходах в Петербурге.

Туристы и гости города начали уделять больше внимания качеству предлагаемых развлечений на воде. Количество посетителей теплоходов-ресторанов на вечерних круизах увеличилось на 15%. Особенную популярность приобрели ночные прогулки под разведенными мостами.

Повышенным спросом пользуются экскурсии, стартующие с причалов, расположенных вдали от исторических районов. Так, компания "Астра Марин" организовала больше водных туров с причала на Крестовском острове, включая ночные рейсы по Неве.

Наблюдается рост интереса к новым маршрутам, отличным от классических. Среди них – маршруты вдоль берегов Финского залива и Лахтинская гавань рядом с "Лахта центром".

За прошедший сезон спрос на скоростные суда на подводных крыльях "Метеоры" вырос на 20% по сравнению с показателями прошлого года.

Растущая востребованность коротких водных маршрутов – переправ – стала одним из основных трендов минувшей навигационной кампании. Популярный короткий маршрут "Желтая линия" в центральной части города, соединяющий Адмиралтейство и Петропавловскую крепость, обслуживал на 40% больше пассажиров, чем в прошлом году.

В течение навигационного сезона флот "Астры Марин", как и в прошлом сезоне, перевёз более 900 тысяч пассажиров. В следующем сезоне оператор планирует расширение сети паромных переправ в центре города, увеличение количества маршрутов с причала "Крестовский остров", развитие маршрутов "Метеоров" с Васильевского острова и вывод на Неву обновленных судов.

Ранее мы сообщили о том, что "Метеоры" в крепость Орешек увеличили пассажиропоток на 20%.

Фото: пресс-служба ГК "Астра Марин"