Всего крепость на "Метеорах" посетили в этом году более 7 тыс. туристов.

"Метеоры" в крепость Орешек увеличили пассажиропоток на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом 1 ноября рассказали в пресс-службе ГК "Астра Марин".

Всего крепость на "Метеорах" посетили в этом году более 7 тыс. туристов. Компания совершила 140 экскурсионных отправлений из Петербурга. Рейсы выполнялись на регулярной ежедневной основе.

Поездки на "Метеорах" в крепость Орешек и Музей "Прорыв блокады Ленинграда" стали приятным видом семейного досуга с изучением истории нашего региона и страны в целом. В прошедшем навигационном сезоне мы увидели возросший интерес к таким турам со стороны жителей Петербурга и Ленобласти. Их количество практически сравнялось с числом туристов из других городов, выбравших для своего отдыха этот маршрут. Андрей Кузнецов, генеральный директор ГК "Астра Марин"

В следующем году "Астра Марин" хочет увеличить свободное время для прогулок по крепости Орешек, поскольку на ее территории готовятся к открытию отреставрированные объекты.

Ранее на Piter.TV: из Петербурга в Кронштадт запустили самые быстрые рейсы на "Метеорах".

Фото: пресс-служба ГК "Астра Марин"