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"Метеоры" в крепость Орешек увеличили пассажиропоток на 20%
Сегодня, 10:18
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"Метеоры" в крепость Орешек увеличили пассажиропоток на 20%

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Всего крепость на "Метеорах" посетили в этом году более 7 тыс. туристов.

"Метеоры" в крепость Орешек увеличили пассажиропоток на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом 1 ноября рассказали в пресс-службе ГК "Астра Марин". 

Всего крепость на "Метеорах" посетили в этом году более 7 тыс. туристов. Компания совершила 140 экскурсионных отправлений из Петербурга. Рейсы выполнялись на регулярной ежедневной основе. 

Поездки на "Метеорах" в крепость Орешек и Музей "Прорыв блокады Ленинграда" стали приятным видом семейного досуга с изучением истории нашего региона и страны в целом. В прошедшем навигационном сезоне мы увидели возросший интерес к таким турам со стороны жителей Петербурга и Ленобласти. Их количество практически сравнялось с числом туристов из других городов, выбравших для своего отдыха этот маршрут.

Андрей Кузнецов, генеральный директор ГК "Астра Марин"

В следующем году "Астра Марин" хочет увеличить свободное время для прогулок по крепости Орешек, поскольку на ее территории готовятся к открытию отреставрированные объекты. 

Ранее на Piter.TV: из Петербурга в Кронштадт запустили самые быстрые рейсы на "Метеорах". 

Фото: пресс-служба ГК "Астра Марин"

Теги: крепость орешек, метеоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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