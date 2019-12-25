"Метеоры" до Петергофа получили имена героев Великой Отечественной войны перед Днем ВМФ

В рамках акции на бортах крылатых судов появились портреты адмиралов, были подняты флаги ВМФ СССР, а мониторы в салонах начали транслировать презентации об их жизни и подвигах.

В преддверии празднования Дня Военно-морского флота России в Петербурге запустили патриотическую инициативу, объединившую историю и современность. С 21 по 28 июля скоростные "Метеоры", курсирующие по маршруту Петергоф-экспресс, получили имена легендарных советских флотоводцев – героев Великой Отечественной войны.

В рамках акции на бортах крылатых судов появились портреты адмиралов, были подняты флаги ВМФ СССР, а мониторы в салонах начали транслировать презентации об их жизни и подвигах. Председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич отметил, что патриотическое направление является важной частью туристической отрасли города. По его словам, путешествие по воде позволяет не только любоваться видами набережных, но и гордиться людьми, создавшими эти ансамбли, и страной, отстоявшей их в годы войны. Он подчеркнул, что пассажиры смогут отдать должное выдающимся флотоводцам прямо во время пути, узнавая этапы их биографии, ведь Петербург остается морской столицей России.

Генеральный директор компании-оператора "Астра Марин" Андрей Кузнецов добавил, что для органзации важно сохранить память о людях, именами которых названы теплоходы, проводя аналогию с присвоением имен самолетам. При этом техническое обслуживание и сервис на борту организованы со всей тщательностью, свойственной авиации.

Суда на подводных крыльях остаются самым быстрым способом добраться до пунктов назначения. За счет подъема корпуса над водой они практически не подвержены качке, а низкий гул турбин создает ощущение полета. Салон судна напоминает интерьер самолета: у пассажиров есть возможность выбора места, а бортпроводники готовы ответить на любые вопросы.

Справка:

Николай Кузнецов (1904–1974) – адмирал Флота Советского Союза. За день до начала войны привел флот в боевую готовность № 1 вопреки директивам сверху, чем спас корабли от внезапного удара.

Владимир Трибуц (1900–1977) – адмирал, командующий Балтийским флотом. Под его руководством моряки удерживали рубежи у Таллина и Ханко, превращая акваторию в неприступную крепость.

Сергей Горшков (1910–1988) – адмирал, дважды Герой Советского Союза, архитектор океанского флота СССР. В годы войны командовал дерзкими десантными операциями под Одессой.

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовый мост в Петербурге разведут под "морской" трек-лист в День ВМФ.

Фото: пресс-служба ГК "Астра Марин"