Яхтсмены отметили закрытие навигационного сезона в Петербурге

Торжественное закрытие сезона прошло вв яхт-клубе "Балтиец".

В субботу, 3 октября, в Петербурге завершили навигационный сезон.

Торжественное мероприятие прошло в яхт-клубе "Балтиец". Около 40 морских судов прошли парадом до Финского залива. Также были выбрали лучшие капитаны. Несмотря на то, что сезон официально закрыт, яхтсмены подчеркнули, что выходить в море они будут в зависимости от погоды.

Для зрителей мероприятия подготовили соревнования на скорость на воссозданных исторических ладьях. Также петербуржцы и гости города увидели лодки 9-10 веков.

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Фото носит иллюстративный характер: central-yacht-club.ru