Пассажиропоток в петербургском метро снизился до 327 тысяч человек в сутки

В обычный день подземка принимает до 2 млн человек.

Петербургское метро значительно опустело в выходную общероссийскую неделю. Большинство пассажиров осталось дома, поэтому пассажиропоток в подземке снизился до 327 тысяч человек в сутки. Такой показатель к 29 марта насчитали в пресс-службе метро.

Обычное количество людей в метрополитене составляет 2 миллиона человек в сутки, однако в подземке не огорчены пустующим платформам и вагонам, а благодарят петербуржцев за то что остались дома.

Напомним, что до 4 апреля метро работает по графику выходного дня.

В Петербурге прогремело радио-оповещение с просьбой оставаться дома в период пандемии.

Фото: Piter.TV