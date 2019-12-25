Пассажиропоток в петербургском метро снизился до 327 тысяч человек в сутки

Петербургское метро значительно опустело в выходную общероссийскую неделю. Большинство пассажиров осталось дома, поэтому пассажиропоток в подземке снизился до 327 тысяч человек в сутки. Такой показатель к 29 марта насчитали в пресс-службе метро.
Обычное количество людей в метрополитене составляет 2 миллиона человек в сутки, однако в подземке не огорчены пустующим платформам и вагонам, а благодарят петербуржцев за то что остались дома.
Напомним, что до 4 апреля метро работает по графику выходного дня.
В Петербурге прогремело радио-оповещение с просьбой оставаться дома в период пандемии.
Фото: Piter.TV
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