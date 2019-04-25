Пассажиры дождались вылета самолета из ОАЭ в Петербург

Всего в ожидании рейса пассажирам пришлось провести более 12 часов.

Пассажиры дождались вылета рейса авиакомпании "Россия" из города Шарджа в Объединеных Арабских Эмиратах в Петербург. Самолет отправился в Северную столицу утром 1 августа.

Вылет рейса из аэропорта Шарджа в Петербург задерживался по техническом причинам, стало известно накануне вечером. Всего в ожидании рейса пассажирам пришлось провести более 12 часов, фотографии с места появились в соцсетях. Все пассажиры рейса были оповещены о задержке, их разместили в гостинице с горячим питанием и прохладительными напитками, отметили в авиакомпании.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб