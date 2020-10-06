Петербургским туристам придется переночевать в отеле ОАЭ из-за задержки рейса "Россия"

Все пассажиры рейса оповещены, их разместили в гостинице с горячим питанием и прохладительными напитками.

В субботу, 31-го июля, стало известно, что рейс авиакомпании "Россия" из города Шарджа, город в Объединённых Арабских Эмиратах, в Петербург задерживается более чем на 12 часов. Об этом сообщили пассажиры в социальных сетях.

По словам петербужцев, рейсы постепенно переносили: сначала на 1:00, потом 1:15, 3:20, 10:00. Однако на онлайн-табло Пулково информация о новом времени прибытия ещё не обновилась: указано, что самолёт прилетит в 3:45 по московскому времени.

По данным Фонтанки со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Россия", вылет рейса из аэропорта Шарджа в Петербург задерживается по техническом причинам. Все пассажиры рейса оповещены, их разместили в гостинице с горячим питанием и прохладительными напитками. Вылет рейса запланирован на 9:00 по московскому времени 1 августа.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания "Россия" запустила рейсы из Северной столицы в Болгарию.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

