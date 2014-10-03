Авиакомпания "Россия" запустила рейсы из Северной столицы в Болгарию

Первый самолет отправился из петербургского аэропорта "Пулково" на черноморский курорт Бургас.

Авиакомпания "Россия" запустила первый рейс из Петербурга в Болгарию 31-го июля, в субботу. Первый самолет отправился из петербургского аэропорта "Пулково" на черноморский курорт Бургас в 9:43. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Однако рейс был задержан, о причинах задержки вылета не сообщается.

Напомним, что рейсы из Петербурга в Бургас обратно будут осуществляться четыре раза в неделю на самолете Airbus A319. По выходным дням вылет из Пулково в 09:05, а приземлится самолет в аэропорту Бургаса в 12:30. Обратные рейсы вылетают из Бургаса в 13:30 и прибывают в Петербург в 16:45. Также по средам и пятницам будут выполняться рейсы.

Ранее Piter.tv информировал, что "Россия" в августе запустит регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта. Рейсы выполняются в партнерстве с крупнейшим туристическим оператором "Библио-глобус".

Фото: Piter.tv