Пассажирам трамвая "Достоевский" расскажут о Русском музее

Выбрав интересующую достопримечательность, можно получить историческую справку о ней, посмотреть сопутствующие фото и видеоматериалы, и даже совершить интерактивную прогулку внутри объекта.

Пассажиры нового трамвая "Достоевский" смогут узнать больше о зданиях Русского музея благодаря интерактивному окну-экрану. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Экран оснащён навигационной и информационно-туристической системой, которая познакомит всех желающих с информацией о центральных районах города при помощи цифрового контента. Выбрав интересующую достопримечательность, можно получить историческую справку о ней, посмотреть сопутствующие фото и видеоматериалы, и даже совершить интерактивную прогулку внутри объекта. Например, доступна виртуальная экскурсия по Михайловскому замку. Таким образом, петербуржцы расширят кругозор и сделают немало открытий о любимом городе.

Напомним, что трамвай "Достоевский" презентовали в Петербурге в конце прошлой недели. Модель разработана на заводе "Уралтрансмаш" специально для города на Неве.

Ранее стал известен размер доходов Петербурга от курортного сбора в 2024 году.

Фото: Telegram / Государственный русский музей