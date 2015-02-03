  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стал известен размер доходов Петербурга от курортного сбора в 2024 году
Сегодня, 15:28
289
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Стал известен размер доходов Петербурга от курортного сбора в 2024 году

0 0

До 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка, а после этой даты за проживание в отелях и гостиницах Северной столицы будет взыматься по 100 рублей в сутки.

Доход города на Неве от курортного сбора в 2024 году должен составить 310 млн рублей. Такую цифру озвучила глава комитета финансов Петербурга Светлана Елинина в ходе заседания бюджетно-финансового комитета ЗакСа в пятницу, 20 октября.

Сумма была представлена в презентации ведомства. Елинина напомнила, что закон о введении курортного сбора вступил в силу с 1 октября. До 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка, а после этой даты за проживание в отелях и гостиницах Северной столицы будет взыматься по 100 рублей в сутки.

За неоплату сбора предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей для физических лиц и до 30 тыс. для владельцев гостиниц.

Ранее мы сообщили о том, что новый трамвай "Достоевский" вышел на линию в Петербурге.

Фото: Pxhere; МЧС

 

Теги: курортный сбор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии