Новый трамвай "Достоевский" вышел на линию в Петербурге

Вагоны в ретро-стиле разработаны специально для использования в центре Северной столицы на предприятии "Уралтрансмарш".

В Петербурге вышел на линию новый трамвай "Достоевский". Его осмотрел губернатор Александр Беглов, рассказали в пресс-службе Смольного 18 октября.

Вагоны в ретро-стиле разработаны специально для использования в центре Северной столицы на предприятии "Уралтрансмарш". В случае обрыва контактной сети, трамвай сможет продолжить движение, поскольку запас автономного хода составляет 3 км.

Если на путях окажется предмет или человек, трамвай остановится. Если водитель потеряет концентрацию, он тоже остановится. В вагонах – теплый пол и антискользящее покрытие. Здесь много новшеств, информации. Думаю, что жителям нашего города и туристам понравится. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: трамвайную линию от Купчино до Пулково внесут в Генплан.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга