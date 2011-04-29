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Новый трамвай "Достоевский" вышел на линию в Петербурге
Сегодня, 19:12
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Новый трамвай "Достоевский" вышел на линию в Петербурге

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Вагоны в ретро-стиле разработаны специально для использования в центре Северной столицы на предприятии "Уралтрансмарш".

В Петербурге вышел на линию новый трамвай "Достоевский". Его осмотрел губернатор Александр Беглов, рассказали в пресс-службе Смольного 18 октября.

Вагоны в ретро-стиле разработаны специально для использования в центре Северной столицы на предприятии "Уралтрансмарш". В случае обрыва контактной сети, трамвай сможет продолжить движение, поскольку запас автономного хода составляет 3 км. 

Если на путях окажется предмет или человек, трамвай остановится. Если водитель потеряет концентрацию, он тоже остановится. В вагонах – теплый пол и антискользящее покрытие. Здесь много новшеств, информации. Думаю, что жителям нашего города и туристам понравится. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: трамвайную линию от Купчино до Пулково внесут в Генплан.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

Теги: александр беглов, новый трамвай
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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