Трамвай «Достоевский» презентовали в Петербурге

Проект вёл завод "Уралтрансмаш" при активном участии СПб ГУП "Горэлектротранс".

В Северной столице представили трамвайные вагоны "Достоевский", которые выйдут на маршруты № №3, 6, 16 и 40. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Разработка трамвая "Достоевский" велась специально под историческое путевое хозяйство Трамвайного парка №3 на Петроградской стороне. Проект вёл завод "Уралтрансмаш" при активном участии СПб ГУП "Горэлектротранс".

Как отмечает директор "Горэлектротранса" Денис Минкин, низкопольные вагоны соответствуют современным стандартами комфортного передвижения, в том числе, обеспечивают условия маломобильным группам населения, например, пожилым и родителям с детскими колясками.

Создавая новый низкопольный трамвай с уникальным конструкторским решением, предлагая горожанам выбрать его визуальный облик, мы делаем свой небольшой вклад в развитие города. Время все за нас рассудит и покажет, правильное это было решение или нет. Денис Минкин, директор СПб ГУП "Горэлектротранс"

Ранее мы сообщили о том, что трамвайную линию от Купчино до Пулково внесут в Генплан.

Фото: Олег Золото/"Петербургский дневник"