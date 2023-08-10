Пассажир в аэропорту "Шереметьево" пытался провезти в Китай 8 млн рублей

Мужчина хотел пронести незадекларированную сумму денег по "зеленому коридору".

Пассажир международного рейса через таможенный пункт аэропорта "Шереметьево" попытался провезти около восьми миллионов рублей в ручной клади на территорию Китая. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Федеральной таможенной службы страны. Специалисты объяснили, что денежные средства мужчина проносил через "зеленый коридор". В ходе досмотра инспекторы выявили в рюкзаке у россиянина черный полиэтиленовый пакет. В него были завернуты незадекларированные бумажные купюры. Речь идет о более чем 7,6 миллионах рублей, 1116 американских долларов, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риал и 36 украинских гривен.

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Фото и видео: Пресс-служба ФТС России, ТАСС