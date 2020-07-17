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Таможенники проверили 18 контейнеров с реквизитом Мариинки перед гастролями в КНР

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Всего для размещения реквизита потребовалось 18 контейнеров.

Сотрудники Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни проверили театральные декорации и реквизит Мариинского театра перед его отправлением на гастроли в Китай. Об этом сообщила пресс-служба ФТС РФ.

После проверки декорации, реквизит и бутафория Мариинки готовы к отправке в КНР. Всего для их размещения потребовалось 18 контейнеров.

Добавим, что самый знаменитый театр Северной столицы покажет китайским зрителям "Лебединое озеро" и "Дон Кихот" и оперу "Кольцо нибелунга". Все необходимые для представлений предметы доставят по морю.

Ранее мы сообщили о том, что в  Россию прибыл из Китая первый грузовой состав по железнодорожному мосту через Амур.

Фото и видео:  ФТС России

Теги: санкт-петербург, фтс рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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