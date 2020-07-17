Таможенники проверили 18 контейнеров с реквизитом Мариинки перед гастролями в КНР

Всего для размещения реквизита потребовалось 18 контейнеров.

Сотрудники Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни проверили театральные декорации и реквизит Мариинского театра перед его отправлением на гастроли в Китай. Об этом сообщила пресс-служба ФТС РФ.

После проверки декорации, реквизит и бутафория Мариинки готовы к отправке в КНР. Всего для их размещения потребовалось 18 контейнеров.

Добавим, что самый знаменитый театр Северной столицы покажет китайским зрителям "Лебединое озеро" и "Дон Кихот" и оперу "Кольцо нибелунга". Все необходимые для представлений предметы доставят по морю.

Ранее мы сообщили о том, что в Россию прибыл из Китая первый грузовой состав по железнодорожному мосту через Амур.

Фото и видео: ФТС России