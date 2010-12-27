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Пассажир и водитель автобуса подрались из-за пробки на Петроградке
Сегодня, 13:10
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nadezhda_sib

Пассажир и водитель автобуса подрались из-за пробки на Петроградке

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Пассажир считал, что объехать пробку по встречной полосе - это хорошая идея.

Конфликт между водителем и пассажиром закончился дракой. Нетерпеливый горожанин решил подсказать водителю, как скорее объехать пробку на "Петроградской" с нарушением ПДД, Об этом рассказала "Фонтанка.ру"

Транспортный коллапс у станции метро случился около 9 утра 28-го июня. У одного из троллейбусов оборвались контактные сети, в итоге транспорт оказался заблокированным. 

Один из пассажиров автобуса №128 решил посоветовать водителю, что объехать затор можно, если выехать на встречную полосу. Спор перерос в перепалку с применением кулаков. На место приехали сотрудники полиции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Казани иномарка подлетела и воткнулась в стену зоопарка

Фото: "Аварийный Петербург" / Telegram

Теги: драка, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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