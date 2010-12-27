Пассажир и водитель автобуса подрались из-за пробки на Петроградке

Пассажир считал, что объехать пробку по встречной полосе - это хорошая идея.

Конфликт между водителем и пассажиром закончился дракой. Нетерпеливый горожанин решил подсказать водителю, как скорее объехать пробку на "Петроградской" с нарушением ПДД, Об этом рассказала "Фонтанка.ру".

Транспортный коллапс у станции метро случился около 9 утра 28-го июня. У одного из троллейбусов оборвались контактные сети, в итоге транспорт оказался заблокированным.

Один из пассажиров автобуса №128 решил посоветовать водителю, что объехать затор можно, если выехать на встречную полосу. Спор перерос в перепалку с применением кулаков. На место приехали сотрудники полиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Казани иномарка подлетела и воткнулась в стену зоопарка.

Фото: "Аварийный Петербург" / Telegram