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В Казани иномарка подлетела и воткнулась в стену зоопарка
Сегодня, 12:42
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MShaffter

В Казани иномарка подлетела и воткнулась в стену зоопарка

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Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры с места ЧП. Водитель чудом не пострадал.

Сегодня утром, 28 июня, в Казани произошло необычное ДТП возле строящегося зоопарка "Река Замбези".

Очевидцы сообщили, что иномарка на полном ходу, не сбавляя скорость, протаранила забор с нарисованными животными, затем подлетела на бордюре и воткнулась в полете в стену зоопарка. На опубликованных кадрах видно, что иномарка на половину капота вошла в стену и повисла. В машине сработали подушки безопасности, и водитель не пострадал.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.

Сегодня ранее: В Волгоградской области лось спровоцировал смертельное ДТП.

Фото: ВК, Tavto.ru - Авто-Казань и Татарстан (Тавто)

 

Теги: воткнулся в зоопарк, дтп, казань, новости казани, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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