Под Волгоградом выбежавший на дорогу лось спровоцировал смертельное ДТП

Автомобиль ВАЗ столкнулся на трассе с лосем, а затем вылетел на встречку, где произошло лобовое ДТП с иномаркой.

Ранним утром в Волгоградской области лось спровоцировал ДТП, в котором погиб мужчина, еще 4 человека, в том числе ребенок, в больнице.

ДТП произошло ранним утром на 616-м км федеральной трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Дубовском районе Волгоградской области. Перед автомобилем ВАЗ 2106 на дорогу выбежал лось и произошло столкновение, водитель потерял управление и вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем "Ниссан" из Тольятти. После столкновения иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.

Водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте аварии. Два пассажира отечественного автомобиля, 45-летняя пассажирка иномарки и 8-летний мальчик из "Ниссан" с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

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Фото: ГУ МВД по Волгоградской области