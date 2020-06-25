Пашинян заявил в парламенте, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил в парламенте страны на экстренном заседании о том, что Азербайджан атаковал государственные границы Армении в семи направлениях. Чиновник отметил, что обострение ситуации произошло в полночь. В настоящее время интенсивность боевых действий в районе упала, но атаки со стороны Баку все еще фиксируются Ереваном.
В полночь Азербайджан атаковал в четырех направлениях, потом добавились еще два-три направления.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Эксперт уточнил, что министерство по обороне Армении сейчас оценивает ситуацию и потери. Никол Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном.
Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia
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