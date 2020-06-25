Армянский премьер рассказал о жертвах в ходе обострения конфликта с Баку.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе экстренного выступления в местном парламенте. Председатель кабмина уточнил, что указанная цифра не является окончательной.

Наши потери составили 49 человек убитыми. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что в ночь на вторник (13 сентября) на армяно-азербайджанской государственной границе вспыхнули боевые действия. В настоящее время стороны обвиняют друг друга в открытии огня и начале обострения конфликта. Ереван заметил, что обстрел со стороны Баку велся с использованием дрона и артиллерии. Атаке подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области.

Минобороны Армении оценило текущую ситуацию на границе с Азербайджаном.

Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia