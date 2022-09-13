Минобороны Армении оценило текущую ситуацию на границе с Азербайджаном

Арам Торосян рассказал о продолжении обстрелов со стороны Баку.

Армянское министерство по обороне оценило текущую ситуацию на государственной границе с Азербайджаном. В ходе утреннего брифинга с журналистами официальный представитель военного ведомства Арам Торосян уточнил, что на текущий момент позиционные бои на некоторых участках территории продолжаются. По данным чиновника, военные из Баку обстреливают как военные объекты, так как гражданскую мирную инфраструктуру.

Противник продолжает применять в направлении Вардениса, Сотка, Артаниша, Ишханасара, Гориса и Капана артиллерию, минометы, беспилотники и крупнокалиберное стрелковое вооружение. Арам Торосян, пресс-секретарь Минобороны Армении

Эксперт добавил, что азербайджанская сторона не прекращает попыток продвижения в районе. В ночь на вторник 13 сентября противник обстрелял армянские земли при помощи артиллерии и дронов. Со стороны Еревана есть погибшие и раненые.

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