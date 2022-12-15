Пашинян заявил о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе

Премьер Армении обвинил Баку в нарушении трехстороннего соглашения.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о том, что из-за блокирования автомобильной дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, в регионе начался гуманитарный кризис. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе выступления на заседании кабинета министров. Чиновник полагает, что власти Азербайджана блокируют Лачинский коридор, а также перекрывают подачу природного газа. Из-за этого население лишилось право на свободное передвижение, а также возникли проблемы с отоплением.

Ситуацию в Нагорном Карабахе иначе чем гуманитарный кризис назвать нельзя. разделены семьи, пациенты не могут получить медикаменты и должное лечение, нарушены поставки продовольствия. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Премьер Армении пояснил, что порядка 120 тысяч человек "остаются в заложниках", из-за нехватки средств для отопления закрыты местные детские сады и школы. Никол Пашинян добавил, что перекрытие Лачинского коридора "является грубым нарушением трехстороннего заявления" от 9 ноября 2020 года.

Глава МИД Армении заявил, что Баку продолжает политику геноцида в отношении армян Карабаха.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia