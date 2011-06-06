Глава МИД Армении заявил, что Баку продолжает политику геноцида в отношении армян Карабаха

Арарат Мирзоян оценил риторику Баку как воинственную.

Глава МИД Армении заявил о том, что Азербайджан продолжает политику геноцида в отношении армян из Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление Арарат Мирзоян сделал в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН, посвященного теме "Новая ориентация реформированной многосторонности". По мнению дипломата, Баку уже третий день подряд грубо нарушает международные условия, блокируя Лачинский коридор. В Ереване уточнила, что этот путь является единственной "дорогой жизни". Эксперт напомнил коллегам об отказе Баку по диалога со Степанакертом по вопросам безопасности и обеспечения прав. Мирзоян полагает, что такими действиями руководство Азербайджана пытается отрезать регион от Армении и внешнего мира.

Руководство Азербайджана заявляет, что готово обеспечить права и гарантии безопасности армян и что не требуется никакого международного механизма или присутствия. То, что мы имеем сейчас, показывает, как они представляют себе эти гарантии. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

Согласно позиции МИД Армении, Азербайджан отказывается выполнять взятые на себя международные обязательства, которые были достигнуты в различных многосторонних форматах, а также в рамках нормализации двусторонних отношений. Политику Баку Ереван считает воинственной и экспансионной, что затрудняет достижение мира и стабильности в регионе конфликта.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций

