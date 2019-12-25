Пашинян: в Армении решили создать МВД

Данные решения правительства должны получить одобрения парламента и президента Армении.

Правительство Армении приняло решение создать Министерство внутренних дел. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на очередном заседании правительства.

По его словам, в состав МВД войдут три больших ведомства: Служба полиции, Спасательная служба и Служба миграции. Пашинян добавил, что МЧС будет упразднено. Данные решения правительства должны получить одобрения парламента и президента Армении.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван ожидает от ОДКБ работы с Баку для вывода войск с территории Армении.

Фото: YouTube / Government of Armenia