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Пашинян: в Армении решили создать МВД
Сегодня, 11:43
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Пашинян: в Армении решили создать МВД

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Данные решения правительства должны получить одобрения парламента и президента Армении.

Правительство Армении приняло решение создать Министерство внутренних дел. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на очередном заседании правительства.

По его словам, в состав МВД войдут три больших ведомства: Служба полиции, Спасательная служба и Служба миграции. Пашинян добавил, что МЧС будет упразднено. Данные решения правительства должны получить одобрения парламента и президента Армении.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван ожидает от ОДКБ работы с Баку для вывода войск с территории Армении.

Фото: YouTube / Government of Armenia

Теги: мвд, никол пашинян, премьер-министр армении, создание
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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