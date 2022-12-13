Пашинян заявил о готовности принять миссию ОДКБ в Армении

Глава кабмина Армении рассказал об обязательствах по линии ОДКБ.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) на государственной границе с Азербайджаном. Соответствующее заявление чиновник на заседании местного парламента, отвечая на вопрос одного из журналистов. Премьер-министр Армении уточнил, что не следует ставить на одну плоскость миссий ОДКБ и Евросоюза. Ереван уточнил, что ОДКБ имеет определенные международные обязательства в сфере безопасности перед Армении, как и Армения, которая реализовала свои обещания во время событий в Казахстане.

Не только Россия, но и Армения готова. Мы обозначили рамки нашей обеспокоенности, и наша озабоченность, желание, стремление - чтобы возможная миссия была эффективной. Это важно и для Армении, и для ОДКБ, и для региона, и мы в этом направлении продолжаем работать. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

В Ереване заявили, что Баку нарушает положения трехстороннего заявления от 2020 года.

Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia