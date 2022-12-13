В Ереване заявили, что Баку нарушает положения трехстороннего заявления от 2020 года

Арарат Мирзоян оценил невыполнение Азербайджаном своих обязательств в регионе конфликта.

Глава министерства по иностранным делам Армении Арарат Мирзоян рассказал о том, что Азербайджан нарушает практически все положения трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, одобренного 9 ноября 2020 года. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с российским коллегой Сергеем лавровым перед началом рабочей встречи в Москве. В Ереване уточнили, что ждут от международных союзников принятие активных шагов по выполнению Баку взятых на себя обязательств и прекращения реализации силовых методов. В частности, речь идет о систематическом нарушении режима прекращения огня, оккупации территорий и нелегальной блокировки Лачинского коридора, удержании военнопленных и препятствовании для региональных коммуникаций.

К сожалению, на практике нет ни одного пункта в трехстороннем заявлении от 9 ноября, который Азербайджан не нарушал... Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

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Фото и видео: МИД России