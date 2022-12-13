Премьер оценил запрет въезда в страну для ряда "российских армян".

Пашинян признал факт запрета на въезд в Армению Симоньян и Габрелянову. Информацией глава местного правительства поделился в ходе пресс-конференции с журналистами в Ереване. Чиновник объяснил, почему "российские армяне", в числе которых главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян и основатель холдинга "Ньюс Медиа" Арам Габрелянов теперь не могут посещать страну. На пресс-конференции во вторник 14 марта Николу Пашиняну был задан вопрос о запрете на въезд Симоньян, Габрелянову и депутату Государственной Думы РФ Константину Затулину. Эти лица оказались в списке нежелательных для посещения страны. Ранее власти уходили от прямого ответа на вопрос о существовании подобного запрета.

Армения суверенное государство и имеет право ожидать уважения к себе, применять суверенный инструментарий для пресечения посягательств против своих интересов... Уважение нужно проявлять, в том числе, в отношении избранных народом властей. Никол Аашинян, премьер-министр Армении

Пашинян: Азербайджан в переговорах с Арменией использует язык угроз.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia