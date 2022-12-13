Пашинян: Азербайджан в переговорах с Арменией использует язык угроз

В Армении рассказали о проекте по мирному соглашению.

Азербайджан в переговорах с Арменией использует язык угроз. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Ереване сделал глава местного правительства Никол Пашинян. Чиновник пояснил, что так было и до момента эскалации конфликта в непризнанном регионе Нагорного Карабаха, который зафиксирован осенью 2020 года.

Мы видим, что в текст мирного договора Азербайджан закладывает "мины", чтобы и после его подписания продолжить агрессивную политику в отношении Армении. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Премьер Армении пояснил, что власти из Баку настаивают на подписании собственного варианта мирного договора, "угрожая широкомасштабным наступлением" на территорию. Пашинян ответил на готовность страны к новой эскалации конфликта. Чиновник заметил, что это ситуация зависит от многих факторов. Он уверен, что невозможно учитывать все эти моменты, так как обстановка нестабильна.

Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia