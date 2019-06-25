Пашинян заявил, что у него запланированы контакты с Путиным на полях ШОС

В Ереване рассказали о графике поездок премьер-министра.

На полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине у армянского премьер-министра Никола Пашиняна запланированы рабочие контакты с российским президентом Владимиром Путиным, a в конце сентября глава местного правительства посетит Россию. Соответствующей информацией поделился сам иностранный чиновник с местными журналистами. Эксперт добавил, что власти из Еревана и Москвы поддерживают активные контакты друг с другом.

Я рад, что в России ждут моего визита, а я всегда жду приглашения в Россию. Как я уже упоминал, у меня будут контакты с президентом России в Пекине, а в конце сентября я планирую посетить Россию. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

