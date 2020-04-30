Банки Армении начали собирать данные россиян для первого автообмена с ФНС

Первый обмен состоится в сентябре 2025 года.

Банки и брокеры Армении начали собирать у российских клиентов сведения о налоговом резидентстве в рамках подготовки к автоматическому обмену финансовой информацией с Федеральной налоговой службой России. Первый обмен сведениями за 2024 год запланирован между странами на сентябрь 2025 года. Соответствующее заявление сделали журналисты из "Интерфакса" со ссылкой на экспертов компании NSV Consulting. Специалисты пояснили, что запросы из Москвы касаются налогового резидентства, места проживания и номеров налогоплательщиков. В случае непредоставления информации от Еревана обслуживание счетов может быть приостановлено.

Напомним, что Армения в 2023 году ратифицировала многостороннее соглашение об обмене по стандарту CRS и в 2025 году приступила к его реализации. Россия участвует в этой системе с 2018 года. С конца 2024 года власти в Ереване официально включены в перечень государств, с которыми ФНС проводит автоматический обмен. Он затрагивает не только физических лиц, но также и бенефициаров компаний, использующих армянскую финансовую инфраструктуру для международных финансовых расчетов. По данным от юристов, в зоне риска оказываются также транзитные компании, через которые проходят платежи из России в третьи страны мира. Эксперты говорят о том, что сейчас Армения стала одной из наиболее востребованных юрисдикций у российский граждан после 2022 года за счет простых процедур открытия банковских счетов и отсутствию прямых ограничений для россиян.

Путин 13 августа провел встречу с главой ФНС.

