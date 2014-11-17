Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ФНС Даниилом Егоровым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Егоров рассказал главе государства о налоговых поступлениях в бюджет за семь месяцев 2025 года. По его словам, общая сумма всех налогов и сборов составила 2,4 трлн рублей. Также глава ФНС отметил, что у обрабатывающей отрасли наблюдаются неплохие показатели. Также в пятерку лучших вошли финансовый сектор, строительный сектор, торговля и IT-сектор.
Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с губернатором Омской области.
Видео: kremlin.ru
