Хоценко доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Хоценко доложил о социально-экономическом развитии региона. Он уделил внимание новому аэропорту, который построят недалеко от Омска к 2028 году. По словам главы Омской области, нынешний аэропорт ограничивает в развитии в части строительства.

