Пашинян заявил, что термин Западная Армения раздражает соседей

Премьер Армении рассказал о причинах недовольства территориальных соседей Еревана.

Глава армянского правительства Никол Пашинян считает, что термин "Западная Армения", которым на территории республики принято называть входящие в состав современной Турции территории исторической Армении, в реальности раздражают соседние страны. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе интервью с местными журналистами из общественного телевидения. Премьер-министр добавил, что после данных слов его снова обвинят в предательстве и подлости. Однако Никол пашинян указал на то, что важно говорить правду населению и показывать им причинно-следственные связи. В противном случае власти Армении приведут своими действиями к потере государственности.

Мы же тяжело переносим, когда кто-то использует термин "Западный Азербайджан". А когда-мы говорим "Западная Армения", мы не думаем, что это кого-то раздражает? Насколько мы раздражаемся термином "Западный Азербайджан", настолько и другие раздражаются термином "Западная Армения". Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Никол Пашинян подчеркнул, что в декларации о независимости Армении заложена логика длительного и глубокого регионального конфликта с ближайшим окружением.

Пашинян заявил о готовности Армении изменить конституцию для достижения мира.

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