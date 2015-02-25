Пашинян заявил о готовности Армении изменить конституцию для достижения мира

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что если Конституционный суд примет решение о том, что договор о мире с Азербайджаном противоречит основному закону государства, то ради достижения мира будут необходимо внести конституционные изменения. Соответствующее заявление иностранный политик сделал на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке.
Если КС примет решение, что договор противоречит Конституции Армении, то мы окажемся в ситуации, когда во имя достижения мира будут необходимы конституционные изменения.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Ни кол Пашинян ранее отмечал, что, согласно третьему пункту пятой статьи Конституции Армении, ратифицированные международные договоры имеют преимущественную силу над законодательством государства. Армянский премьер-министр также заявлял, что Ереван и Баку утвердили почти 80 процентов текста мирного договора. Политик призвал азербайджанские власти подписать согласованную часть.
Армения заявила о готовности открыть транспортные коммуникации для всех соседей.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций
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