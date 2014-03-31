Армения заявила о готовности открыть транспортные коммуникации для всех соседей

Никол Пашинян рассказал о готовности обеспечивать безопасность в сфере сотрудничества с соседями.

Ереван готов немедленно открыть коммуникации для Азербайджана, Турции, а также для остальных соседей и международных партнеров. Соответствующее заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник добавил, что утверждения о том, что его страна согласилась на обеспечение безопасности коммуникаций третьей стороной, в реальности являются искажением действительности. Страна готова гарантировать безопасность движения грузов, транспортных средств и людей.

Проект правительства Армении "Перекресток мира" нацелен на открытие транспортных маршрутов и создание возможностей для прокладки трубопроводов и кабелей, что является ключевым фактором для достижения мира. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян обвинил оппозицию в попытке напасть на парламент.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций