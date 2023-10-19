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Пашинян обвинил оппозицию в попытке напасть на парламент

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В Ереване прокомментировали вчерашние протесты.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал действия местных правоохранительных органов во время столкновений, произошедших в среду вечером, 12 июня, около здания парламента в Ереване соизмеримыми. Иностранный политик заявил, что оппозиция попыталась напасть на законодательный орган страны. Такое мнение глава правительства огласил депутатам в ходе своего выступления.

Реакция полиции была законной и профессиональной, во всех подобных случаях полиция будет действовать одинаково. Протестующие пытались силой прорвать полицейскую цепь, чтобы напасть на парламент. Полиция защищала государственность Армении.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ логическим шагом.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia

Теги: армения, массовые протесты, никол пашинян, оппозиция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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