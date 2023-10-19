Пашинян обвинил оппозицию в попытке напасть на парламент

Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал действия местных правоохранительных органов во время столкновений, произошедших в среду вечером, 12 июня, около здания парламента в Ереване соизмеримыми. Иностранный политик заявил, что оппозиция попыталась напасть на законодательный орган страны. Такое мнение глава правительства огласил депутатам в ходе своего выступления.
Реакция полиции была законной и профессиональной, во всех подобных случаях полиция будет действовать одинаково. Протестующие пытались силой прорвать полицейскую цепь, чтобы напасть на парламент. Полиция защищала государственность Армении.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ логическим шагом.
Фото и видео: YouTube / Government of Armenia
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все