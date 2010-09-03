Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ логическим шагом

В Ереване оценили дальнейшие действия после заморозки членства страны в ОДКБ.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал выход Еревана из состава ОДКБ логическим шагом. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в местном парламенте, выступая перед депутатами. Глава правительства уведомил законодателей страны, что следующим действием властей после заморозки членства будет выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности

Следующим логичным шагом будет выход Армении из ОДКБ… Когда это произойдет, мы решим сами. Возможно, через месяц, через год, через три года. Никол Пашинян, премьер Армении

Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президент там Лукашенко.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia