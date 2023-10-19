Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президент там Лукашенко

Премьер Армении напомнил о словах президента Белоруссии о поддержке Азербайджана.

Армянский прем ьер-министр Никол Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию с официальным или личным визитом до того момента, пока в этом государстве президентом остается Александр Лукашенко. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в местном парламенте, выступая перед депутатами в Ереване. Глава правительства Армении подчеркнул, что также в республику не отправится ни один другой чиновник. Он заметил, что в Минске должны извиниться за свои слова.

Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию. Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. Александр Лукашенко, президент Белоруссиии

Никол Пашинян добавил, что теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться в том случае, если Белоруссия решит выйти из состава ОДКБ или президент республики найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа.

Лидер оппозиции может встретиться с Пашиняном в рамках процедур для остальных граждан.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia