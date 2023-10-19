Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президент там Лукашенко

Армянский прем ьер-министр Никол Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию с официальным или личным визитом до того момента, пока в этом государстве президентом остается Александр Лукашенко. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в местном парламенте, выступая перед депутатами в Ереване. Глава правительства Армении подчеркнул, что также в республику не отправится ни один другой чиновник. Он заметил, что в Минске должны извиниться за свои слова.
Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию. Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана.
Александр Лукашенко, президент Белоруссиии
Никол Пашинян добавил, что теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться в том случае, если Белоруссия решит выйти из состава ОДКБ или президент республики найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа.
Лидер оппозиции может встретиться с Пашиняном в рамках процедур для остальных граждан.
Фото и видео: YouTube / Government of Armenia
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