Лидер оппозиции может встретиться с Пашиняном в рамках процедур для остальных граждан

Никол Пашинян объявил об отсутствии политического кризиса в Армении.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о том, что лидер оппозиции, архиепископ Баграт сможет с ним встретиться в рамках существующих процедур, которые проходят остальные граждане. Соответствующее заявление глава местного правительства в Ереване сделал, выступая перед журналистами. Чиновник отметил, что на фоне продолжающихся на территории страны митингов активистов власти Армении не фиксируют внутриполитического кризиса. Он призвал СМИ посмотреть в учебниках формулировку, которая означает термин "политический кризис".

У меня бывают встречи с гражданами, у этих встреч есть свой процедурный формат. И кто хочет записаться на встречу со мной, может это свободно сделать. Все государственные институты Армении работали, работают и будут продолжать работу в рамках своих функций. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян заявил, что не обязан ежегодно участвовать в параде Победы в Москве.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia