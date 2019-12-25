По его словам, подобные мысли нужно "убрать из наших голов".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что исключает возможность гражданских столкновений в стране. Заявление он сделал во время шествия со своими сторонниками по центральным улицам Еревана.

Мы должны исключить возможность гражданских столкновений в стране, этого не будет. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

По его словам, подобные мысли нужно "убрать из наших голов".

Ранее премьер-министр Армении вышел к своим сторонникам на площадь Республики.

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