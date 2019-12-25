Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что исключает возможность гражданских столкновений в стране. Заявление он сделал во время шествия со своими сторонниками по центральным улицам Еревана.
Мы должны исключить возможность гражданских столкновений в стране, этого не будет.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
По его словам, подобные мысли нужно "убрать из наших голов".
Ранее премьер-министр Армении вышел к своим сторонникам на площадь Республики.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все