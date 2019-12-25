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Пашинян заявил, что исключает возможность гражданских столкновений в стране
Сегодня, 13:44
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matveyvn

Пашинян заявил, что исключает возможность гражданских столкновений в стране

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По его словам, подобные мысли нужно "убрать из наших голов".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что исключает возможность гражданских столкновений в стране. Заявление он сделал во время шествия со своими сторонниками по центральным улицам Еревана.

Мы должны исключить возможность гражданских столкновений в стране, этого не будет.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

По его словам, подобные мысли нужно "убрать из наших голов".

Ранее премьер-министр Армении вышел к своим сторонникам на площадь Республики.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, пашинян, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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