Пашинян: Армения готова разблокировать коммуникации с Азербайджаном

Ереван не даст Баку транспортный коридор через Нахичеванскую автономную республику.

Глава правительства Никол Пашинян заявил, что Армения готова разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном. Такое заявление чиновник сделал во время представления в местном парламенте новой правительственной программы. При этом спикер подчеркнул, что Ереван не станет пускать через Нахичеванскую автономную республику военных Баку, а также предоставлять им транспортный коридор.

Правительство Армении видит серьезную возможность прорвать блокаду Армении, которая длится 30 лет. Конечно, это отнюдь не простой процесс, он усугубляется деструктивными и провокационными заявлениями азербайджанской стороны о каких-то коридорах. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Эксперт напомнил, что в договорах между Баку и Ереваном от 9 ноября 2020 года, а также от 11 января нет соглашения о транспортном коридоре. Он напомнил, что Армения должна получить через территорию Азербайджана дорогу в Иран и РФ, а Баку через территорию Армении - дорогу для коммуникаций с восточными регионами.

Пашинян отметил личный вклад Путина в прекращении военных действий в Карабахе.

Видео: Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան