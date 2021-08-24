Пашинян отметил личный вклад Путина в прекращение военных действий в Карабахе

В Армении представили новую программу правительства.

Никол Пашинян отметил личный вклад российского президента Владимира Путина в прекращение военных действий в Нагорном Карабахе. Также чиновник оценил вклад политика в установление стабильности в регионе и мира. Такое заявление врио премьер-министра Армении сделал во время представления новой программы правительства.

Я должен подчеркнуть особую личную роль, которую Владимир Путин сыграл в развитии армяно-российских отношений, в обеспечении безопасности и стабильности в нашем регионе, в прекращении 44-дневной войны, в возвращении наших пленных. Никол Пашинян, армянский чиновник

Глава правительства подчеркнул, что доверительные отношения между Москвой и Ереваном являются гарантией повышения активности во взаимосвязи двух государств.

Пашинян: за время конфликта в Нагорном Карабахе Армения потеряла 3 773 военных.

Видео: YouTube / Parliament of Armenia