Пашинян отметил личный вклад Путина в прекращение военных действий в Карабахе

Никол Пашинян отметил личный вклад российского президента Владимира Путина в прекращение военных действий в Нагорном Карабахе. Также чиновник оценил вклад политика в установление стабильности в регионе и мира. Такое заявление врио премьер-министра Армении сделал во время представления новой программы правительства.
Я должен подчеркнуть особую личную роль, которую Владимир Путин сыграл в развитии армяно-российских отношений, в обеспечении безопасности и стабильности в нашем регионе, в прекращении 44-дневной войны, в возвращении наших пленных.
Никол Пашинян, армянский чиновник
Глава правительства подчеркнул, что доверительные отношения между Москвой и Ереваном являются гарантией повышения активности во взаимосвязи двух государств.
Пашинян: за время конфликта в Нагорном Карабахе Армения потеряла 3 773 военных.
Видео: YouTube / Parliament of Armenia
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