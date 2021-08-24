Пашинян: за время конфликта в Нагорном Карабахе Армения потеряла 3 773 военных

В парламенте Армении рассказали о потерях страны во время вооружённого столкновения с Баку.

Временно исполняющий обязанности главы правительства Никол Пашинян заявил, что за время конфликта в Нагорном Карабахе Армения потеряла 3 773 военнослужащих. Такую статистику чиновник привел во время выступления в местном парламенте. Руководитель кабмина уточнил, что страна потеряла еще 243 человека, которые по сей день считаются пропавшими без вести.

Мы представляем новую программу правительства в чрезвычайной ситуации, когда в результате агрессии Азербайджана в Карабахе мы потеряли 3 773 человек, судьба 243 остается неизвестна, часть пленных еще не вернулась на родину.

Никол Пашинян, врио премьер-министра Армении

Пашинян заявил о важности формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС.

Видео: YouTube / Parliament of Armenia