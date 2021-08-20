Пашинян заявил о важности формирования общего рынка рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате заявил, что в рамках ЕАЭС одним из ключевых составляющих развития интеграционного объединения является создание нормативной базы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
Эффективное использование энергетического потенциала союза может стать ответом на многие вызовы, способствуя укреплению энергетической безопасности и устойчивому развитию экономики наших стран, - сказал он.
Пашинян отметил, что надеется на продолжение конструктивной работы членов ЕАЭС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика ЕАЭС восстанавливается.
Видео: YouTube / Россия 24
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