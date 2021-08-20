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Пашинян заявил о важности формирования общего рынка рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС

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Он надеется на продолжение конструктивной работы членов ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате заявил, что в рамках ЕАЭС одним из ключевых составляющих развития интеграционного объединения является создание нормативной базы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Эффективное использование энергетического потенциала союза может стать ответом на многие вызовы, способствуя укреплению энергетической безопасности и устойчивому развитию экономики наших стран, - сказал он.

Пашинян отметил, что надеется на продолжение конструктивной работы членов ЕАЭС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика ЕАЭС восстанавливается. 

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: никола пашинян, страны еаэс
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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