Пашинян заявил о важности формирования общего рынка рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС

Он надеется на продолжение конструктивной работы членов ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате заявил, что в рамках ЕАЭС одним из ключевых составляющих развития интеграционного объединения является создание нормативной базы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Эффективное использование энергетического потенциала союза может стать ответом на многие вызовы, способствуя укреплению энергетической безопасности и устойчивому развитию экономики наших стран, - сказал он.

Пашинян отметил, что надеется на продолжение конструктивной работы членов ЕАЭС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика ЕАЭС восстанавливается.

Видео: YouTube / Россия 24