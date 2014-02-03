Пашинян: выход миротворцев РФ из Карабаха возможен при отсутствии угрозы жизни населения

Премьер Армении рассказали о цели размещения на территории российских миротворцев.

Выход российских миротворцев из Нагорного Карабаха возможен только в том случае, если стороны установят, что угроза жизни местного населения отсутствует. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Ереване сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян. Чиновник напомнил СМИ о том, что российские специалисты разместились в регионе конфликта с конкретной целью.

Эта цель зафиксирована в соответствующем решении Госдумы, в котором говорится, что миротворцы направляются для предотвращения массовой гибели людей. Если Россия решит вывести миротворцев, это будет означать, что нет угрозы жизни людей. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян заявил, что Армения никогда не обсуждала включение Нагорного Карабаха в состав РФ.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia