Пашинян заявил, что Армения никогда не обсуждала включение Нагорного Карабаха в состав РФ

Премьер Армении оценил темы, которые поднимает Ереван по региону.

Глава армянского правительства Никол Пашинян во вторник 25 июля заявил о том, что никогда не обсуждал возможность включения Нагорного Карабаха в состав России. Соответствующей информацией чиновник поделился в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Ереване. Премьер-министр страны добавил, что обсуждаются те вопросы, которые связаны с формированием возможностей того, чтобы армянское население Нагорного Карабаха проживало в собственной стране и собственных домах.

Я никогда не обсуждал этот вопрос. Это меня никак не касается. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян заявил, что Армения не может решать судьбу Карабаха.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia