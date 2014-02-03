Пашинян заявил, что Армения не может решать судьбу Карабаха

Премьер Армении призвал Баку и Степанакертом начать переговоры при международном участии.

Ереван не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха, так как местные жители в регионе должны самостоятельно стать одной из сторон переговорного процесса. Соответствующее мнение в ходе пресс-конференции с журналистами заявил глава армянского правительства Никол Пашинян. Чиновник объяснил, что права и вопросы безопасности Нагорного Карабаха должны подниматься ыв ходе общения между Баку и Степанакертом при международном участии. Такие условия позволят гражданам поднимать волнующие их темы.

Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха. Стороной переговоров должны быть представители Нагорного Карабаха. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Премьер-министр Армении доюавил, что он лично не обсуждал во время переговоров с Азербайджаном вопрос использовании для поставок товаров в Нагорный Карабах дороги через Агдам вместо Лачинского коридора.

Пашинян назвал вопрос безопасности самым большим вызовом для Армении.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia